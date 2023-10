Quelques sons emblématiques des années 80 || Un tarsier de Horsfield

Options du sujet Imprimer le sujet

Le photographe Joel Sartore a capturé ces images d'un tarsier de Horsfield au Taman Safari en Indonésie.

Il s'agit d'une espèce carnivore et nocturne de tarsier vivant à Bornéo et à Sumatra.





Je poste trop Inscrit: 05/06/2011 12:08 Post(s): 12731 Karma: 5862 1. Et dire qu'à l'époque je pensais qu'on était au top de la technologie et qu'on ne pourrait pas faire beaucoup mieux...



Mon préférè : le walkman.



Y a pas TF1 sur la télé !? les boutons commencent à 2.

