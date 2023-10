Un tour dans une mine de charbon || des flammes qui dansent

La loi c'est moi Inscrit: 07/04/2012 19:19 Post(s): 36340 Karma: 16075









Un aperçu du métier de mineur de charbon au Kentucky.-------------------------------------------------------Des fréquences plus élevées à 449 Hz sont acheminées dans un tube de Rubens , suivi par du jazz, puis du rock. Cette configuration utilise du propane pour démontrer la création d' ondes stationnaires et d'autres phénomènes.ça me rappelle le visualiseur du vieux windows media player

