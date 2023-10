Options du sujet Imprimer le sujet

Wiliwilliam La laine d'Andrea Love

Vous pouvez retrouver ses vidéos directement Andrea Love est une animatrice autodidacte spécialisée dans l'animation en stop-motion en tant que freelance. Elle se concentre principalement sur les documentaires et utilise de la laine feutrée à l'aiguille pour animer ses projets.Vous pouvez retrouver ses vidéos directement sur son site web . C'est vraiment très sympa.

