Options du sujet Imprimer le sujet

Bowane 3 lanceurs piègent le batteur lors d'un match de baseball 1 #1

Je suis accro Inscrit: 18/04/2019 13:44 Post(s): 1387 Karma: 1699 Le batteur pris au dépourvu avec une lancée de balle originale par l'équipe Savannah Bananas.

Avec un joli twerk d'un arbitre suivi d'une belle portée.





Hidden Ball Trick Pitch | Savannah Bananas #shorts #bananaball #baseball

Contribution le : Aujourd'hui 09:19:52