Options du sujet Imprimer le sujet

NeZeiQei Prix nobel 2023 2 #1

Je suis accro Inscrit: 23/08/2020 22:30 Post(s): 1012 Karma: 2825 #Prix Nobel #2023 #attosecondes





Les applications incroyables du PRIX NOBEL de physique 2023

Contribution le : Aujourd'hui 20:53:02

alfosynchro Re: Prix nobel 2023 0 #2

Je poste trop Inscrit: 05/06/2011 12:08 Post(s): 12740 Karma: 5871 Ça m'troue le cul !

Contribution le : Aujourd'hui 21:29:12