Le_Relou Le Puy-en-Velay - Immersion en drone FPV

Le Puy-en-Velay - Immersion en drone FPV | Timothée Falcon

BalleAuCentre Re: Le Puy-en-Velay - Immersion en drone FPV

La sensation de vide ressentie est folle en regardant cette vidéo, il n'y a personne dans les rues

Sinon ça a l'air d’être une jolie ville

Gog077 Re: Le Puy-en-Velay - Immersion en drone FPV

Trop bizarre le rendu, on dirait que rien n'est vrai et qu'on se balade dans la ville refaite en 3D. Je sais pas si c'est le travail fait en post prod qui fait ça, mais les images sont pas naturelles.

