Aldebaran Ahsoka 1986 TV Intro (attention spoilers)

Aldebaran



Si Ahsoka était un feuilleton des années 80.

Attention pour les sensibles, il y a des images qui peuvent un peu spoiler.

Aujourd'hui 10:19:59

Fabiolo Re: Ahsoka 1986 TV Intro (attention spoilers)

Je suis accro Inscrit: 19/12/2012 12:11 Post(s): 1892 Karma: 1090 Mince, je ne l'ai pas encore vu mais maintenant je suis sûr que je vais être déçu.

Aujourd'hui 11:44:33