Options du sujet Imprimer le sujet

DoubleZ "Au Revoir Maman" - Ludoc 1 #1

Je masterise ! Inscrit: 22/04/2006 00:08 Post(s): 4022 Karma: 1268

Au revoir maman.



Ludoc, un habitué de la production de comédies sur internet, s'est essayé à la production d'un court métrage de sensibilisation à la sécurité routière (pas comique du tout du coup).

Contribution le : Aujourd'hui 10:55:07