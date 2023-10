Options du sujet Imprimer le sujet

Acherontia Effet d'un IRM sur une plaque d'aluminium

Demonstrating the power of MRI magnets



C'est un peu comme faire tomber un aimant à travers d'un tube en cuivre.

Aujourd'hui 09:53:06