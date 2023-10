Options du sujet Imprimer le sujet

Bowane Imitation d'une défilé de mode WTF 3 #1

Je suis accro Inscrit: 18/04/2019 13:44 Post(s): 1398 Karma: 1706 Un Youtubeur russe imite le défilé de mode très WTF !





СОБАКА В ШОКЕ ОТ МОДЫ’



Pauvre chien qui est sous le choc… la fin est excellente.

Contribution le : Aujourd'hui 13:47:26

Baba-Yaga Re: Imitation d'une défilé de mode WTF 0 #2

Hamster dame Inscrit: 10/07/2016 18:17 Post(s): 14979 Karma: 11219 @Bowane C'est d'ailleurs le titre de la vidéo ^^ "un chien choqué par la mode"

Contribution le : Aujourd'hui 14:19:39