Bowane Un SUV fait demi-tour au milieu de l'autoroute 3 #1

Je suis accro Inscrit: 18/04/2019 13:44 Post(s): 1415 Karma: 1726 Pour repartir dans le sens inverse, le conducteur de ce SUV blanc n’a rien trouvé de mieux à faire que de tourner au milieu de l’autoroute.





SUV Makes A U-Turn On Busy Highway || ViralHog

Contribution le : Aujourd'hui 07:55:39