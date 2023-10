Options du sujet Imprimer le sujet

Bowane Un passager ivre à bord d'un vol évacué de force 1 #1

Je suis accro Inscrit: 18/04/2019 13:44 Post(s): 1417 Karma: 1726





Alors qu'il partait de l'aéroport John Lennon de Liverpool à destination d'Ibiza, un avion de la compagnie Ryanair a dû soudainement dévier sa route et se poser à l'aéroport de Bordeaux-Mérignac pour évacuer de force le passager ivre.

Contribution le : Aujourd'hui 09:08:26

alfosynchro Re: Un passager ivre à bord d'un vol évacué de force 0 #2

Je poste trop Inscrit: 05/06/2011 12:08 Post(s): 12764 Karma: 5879 A chaque fois que je vois une vidéo comme ça, je pense : " le pire, c'est que ça coûte cher ces conneries !"

Contribution le : Aujourd'hui 09:20:53