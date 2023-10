Options du sujet Imprimer le sujet

Bowane Un Jepp Gladiator perd une roue dans le désert de Moab 1 #1

Bowane
Je suis accro





Ce Jeep Gladiator n'est apparemment pas assez pour affronter des zones tout terrain comme le « Devil’s Hot Tub » (trou en forme de baignoire).

Contribution le : Aujourd'hui 09:15:40

Mancuso Re: Un Jepp Gladiator perd une roue dans le désert de Moab

Je m'installe Inscrit: 29/10/2018 14:12 Post(s): 114 Karma: 106 A priori, ces lieux très iconiques brassent mal de monde, et le nombres de casses, pertes, tracas est suffisant pour maintenir à flot tout un écosystème de dépanneuse "Off-Road" qui se charge (et facture) le rapatriement de tous ces gugus.



Dans les commentaires instagram, un mec rappelle que le F de Jeep est là pour dire "Fiabilité". Ca m'a fait rire.

Contribution le : Aujourd'hui 09:48:20