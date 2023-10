Un octopode des profondeurs se balade || Un gros diapason || Un mur de feu en Argentine

Options du sujet Imprimer le sujet

La démarche en accéléré!







Les vibrations du diapason interagissent avec l’air ambiant pour créer du son.







D'importants incendies sont en cours en Argentine. Les flammes sont aux portes de Villa Carlos Paz, conduisant à des évacuations.

(la musique crée un petit malaise par rapport à ce qui se passe dans la vidéo. C'est plutôt gênant)



