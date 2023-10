Question d'hébreu...

Je suis accro Inscrit: 29/01/2020 11:28 Post(s): 670 Karma: 1153



Un ministre israélien avertit que Gaza n'aura ni eau ni électricité tant que des otages y seront détenus.



Dedans il y a une traduction du tweet d'un ministre israélien :

Citation : Aide humanitaire à Gaza? Aucun interrupteur électrique ne sera allumé, aucune bouche d'eau ne sera ouverte et aucun camion de carburant n'entrera jusqu'à ce que les personnes enlevées par les Israéliens soient rapatriées chez elles



Et voici le tweet en question qui est en hébreu :







Visiblement, cela a été traduit via google translate :





La question que je me pose, c'est :

Est-ce que c'est le ministre qui a dit "jusqu'à ce que les personnes enlevées par les Israéliens soient rapatriées chez elles" ou est-ce que c'est le traducteur qui a fait n'importe quoi ? J'opte pour la deuxième solution mais ça me parait énorme comme erreur (même pour BFM) et surtout, ils n'ont même pas un locuteur hébreu dans leur rédaction ?

Quelqu'un qui sait lire l'hébreu peut-il éclaire ma lanterne, svp ?

Merci d'avance. Je suis tomber sur cet article :Dedans il y a une traduction du tweet d'un ministre israélien :Citation :Et voici le tweet en question qui est en hébreu :Visiblement, cela a été traduit via google translate :La question que je me pose, c'est :Est-ce que c'est le ministre qui a dit "jusqu'à ce que les personnes enlevéessoient rapatriées chez elles" ou est-ce que c'est le traducteur qui a fait n'importe quoi ? J'opte pour la deuxième solution mais ça me parait énorme comme erreur (même pour BFM) et surtout, ils n'ont même pas un locuteur hébreu dans leur rédaction ?Quelqu'un qui sait lire l'hébreu peut-il éclaire ma lanterne, svp ?Merci d'avance.

Contribution le : Aujourd'hui 14:35:54