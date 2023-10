Options du sujet Imprimer le sujet

En voulant simplement faire vrombir le moteur de la supercar de son père, le fils a réussi à se tromper et à la planter contre la porte du garage.

