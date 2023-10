Options du sujet Imprimer le sujet

LuDdo Incident en direct sur BFMTV avec des propos hors antenne 1 #1

Je m'installe Inscrit: 24/09/2011 12:38 Post(s): 478 Karma: 89 "Elle est pas interprète juive ! " : Gros incident en direct sur BFMTV avec des propos hors antenne





Contribution le : Aujourd'hui 09:18:32

defds Re: Incident en direct sur BFMTV avec des propos hors antenne 0 #2

Je masterise ! Inscrit: 17/07/2018 23:27 Post(s): 2228 Karma: 1620 mdrrr quelle ambiance !

Je sais pas qui c'est qui craque, mais juste au cas où on dit "hébreux", pas "juif", lorsqu'il s'agit d'une langue hein.

Contribution le : Aujourd'hui 09:42:02