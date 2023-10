Effet de feu au cinéma 5D

Je suis accro Inscrit: 18/04/2019 13:44 Post(s): 1431 Karma: 1738

Dans un cinéma 5D, l'effet de feu donne l'impression que le lieu est en feu.





Amazing experience of 5D Theatre : Fire effect that makes you feel like the theatre's on fire !

Contribution le : Aujourd'hui 10:47:26