Tentative de sauvetage + Volley basket ball + Camion citerne vs vélo

Bowane

Tentative de sauvetage

Pensant qu'une personne est coincée à la fenêtre, un homme sur le toit s'approche pour la sauver mais s'aperçoit que c'est une peluche géante.









Volley basket ball

Un match de volley-ball se transforme en basket-ball.









Camion citerne vs vélo

Un homme est sur le point d'attacher son vélo sur un trottoir, un camion citerne, surgit de nulle part, roule sur le trottoir et percute son vélo.



Contribution le : Aujourd'hui 11:08:18