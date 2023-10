Options du sujet Imprimer le sujet

Asmodee88 Vidéo team management bon leader 1 #1

Je suis accro Inscrit: 17/11/2016 14:10 Post(s): 1209 Karma: 1017 Je cherche une vidéo de team management où il me semble que c'est un ancien de l'armée américaine qui explique ce qu'est un bon équipiers et qu'il faut mieux une personne sympa mais moins compétente qu'une très compétente mais étant un connards

Contribution le : Aujourd'hui 13:30:00