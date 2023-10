J'aime glander ici Inscrit: 14/04/2021 01:34 Post(s): 5941 Karma: 3916



Madâme, le Film



Pour la première fois en intégralité, le film interdit sur Bernadette Chirac. Tourné en 2004 pour Canal+, qui refusera la diffusion en 2005. Deux ans plus tard, le film fait un tabac pendant plusieurs semaines dans un cinéma parisien, l'Entrepot. Un livre, "Madâme, l'impossible conversation" se vendra à plus de 20 000 exemplaires.



Ce documentaire raconte la face cachée de celle qui était alors la "Première Dame de France", et qui agissait comme si elle était la Reine de la République.

Un portrait politique de "Madâme" signé John Paul Lepers et Jean-Sébastien Desbordes. Sans haine et sans crainte.



Titre : « Madame, le Film »

Sous-titre : Une enquête sur la « Monarchie Républicaine » à la française.

Un film réalisé par John Paul Lepers et Jean-Sebastien Desbordes

Durée : 90 minutes

Producteur : 17 JUIN – ON Y VA !

Contribution le : Aujourd'hui 18:20:21