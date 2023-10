Options du sujet Imprimer le sujet

Kilroy1 Le cocu du jour 2 #1

Je poste trop Inscrit: 09/10/2011 11:09 Post(s): 18773 Karma: 22970



LIEN Il aurait pu manger cher

Contribution le : Aujourd'hui 11:50:49

Banbs Re: Le cocu du jour 0 #2

Je m'installe Inscrit: 14/06/2014 13:46 Post(s): 350 Karma: 323 c'est le frein de la tronçonneuse au niveau de son poignet qui a arrêté la lame juste au bon moment !

Contribution le : Aujourd'hui 12:30:32