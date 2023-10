WTF fatalité || Rares images de l'homme le plus grand de tous les temps

Options du sujet Imprimer le sujet

Il s'agit d'une rare séquence couleur de la personne la plus grande jamais mesurée dans l'histoire : Robert Wadlow mesurait 2,71 mètres et pesait 223 kg. Cette séquence de film amateur a été prise lors d'une des apparitions publiques de Wadlow dans les années 1930.

Contribution le : Aujourd'hui 13:28:45