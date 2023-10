Options du sujet Imprimer le sujet

Le_Relou Une parodie Zalando par l'équipe de 52 Minutes 3 #1

J'aime glander ici Inscrit: 14/04/2021 01:34 Post(s): 5960 Karma: 3929 La grande dinguerie du textile



Zailando - [Parodie Bailando - Enrique Iglesias]

Contribution le : Aujourd'hui 15:27:39

NeZeiQei Re: Une parodie Zalando par l'équipe de 52 Minutes 0 #2

Je suis accro Inscrit: 23/08/2020 22:30 Post(s): 1029 Karma: 2899 Le_Relou merci tu as ensoleillé mon dimanche merci tu as ensoleillé mon dimanche

Contribution le : Aujourd'hui 15:30:08