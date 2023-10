Options du sujet Imprimer le sujet

Wiliwilliam Engrenages à assistance magnétique 2 #1

La loi c'est moi Inscrit: 07/04/2012 19:19 Post(s): 36411 Karma: 16181 Les engrenages à assistance magnétique fonctionnent sans contact mécanique. L'arbre d'entrée ne touche jamais l'arbre de sortie sauf si la boîte de vitesses est surchargée.



MAGS - magnetically assisted gears

Contribution le : Aujourd'hui 11:06:33