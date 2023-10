Options du sujet Imprimer le sujet

Le_Relou Video slowmotion d'une pale d'hélicoptere en rotation

Inscrit: 14/04/2021 01:34 Post(s): 5971 Karma: 3937

j'ai rendu une partie de mon petit dej j'ai rendu une partie de mon petit dej

Contribution le : Aujourd'hui 12:12:12

FMJ65 Re: Video slowmotion d'une pale d'hélicoptere en rotation

Je poste trop Inscrit: 27/09/2014 10:47 Post(s): 15711 Karma: 5153 Ca doit être un gros appareil ?

Je n'avais jamais remarqué ces contre poids qui bougent en sens inverse des pales.

Contribution le : Aujourd'hui 12:40:10