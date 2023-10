Options du sujet Imprimer le sujet

CrazyCow Se déplacer en flottant 1 #1

Kodak Inscrit: 29/07/2008 00:26 Post(s): 18457 Karma: 28430

Afficher le spoil Aucun trucage par ordinateur. C'est du " jubislide ", un équivalent du moonwalk mais se déplaçant latéralement.

Contribution le : Aujourd'hui 17:41:43