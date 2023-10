Options du sujet Imprimer le sujet

Kilroy1 Entrainnement au wushu sans filet





alfosynchro Re: Entrainnement au wushu sans filet

Je poste trop Inscrit: 05/06/2011 12:08 Post(s): 12791 Karma: 5894 C'est quand-même aussi de la chorégraphie travaillée avant. Ils ont convenu, par exemple, qu'il ne pointerait pas la lance dix centimètres plus bas, sinon ça tape dans la tête ou les épaules.

Belle coordination, synchronisation tout de même.

