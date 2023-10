Options du sujet Imprimer le sujet

Bowane Crash test entre deux Mercedes électriques

Mercedes réaliste un test de collision frontale décalée entre deux véhicules électriques



Gog077 Re: Crash test entre deux Mercedes électriques

Je suis accro Inscrit: 01/07/2015 19:03 Post(s): 1721 Karma: 995 Les Mercedes électriques sont branchées sur secteur ?



Edit : N'empêche, ça doit piquer les accidents en véhicules électriques quand on voit que ça rajoute un ou deux ânes morts par rapport à des motorisation classiques.

PlanB Re: Crash test entre deux Mercedes électriques

Ça semble plus aller dans la poubelle jaune que chez le ferrailleur...

