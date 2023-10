Options du sujet Imprimer le sujet

Bowane Se battre avec un kangourou pour sauver son chien de la noyade 1 #1

Je suis accro Inscrit: 18/04/2019 13:44 Post(s): 1440 Karma: 1752 Un Australien a été contraint d'en venir aux mains avec un kangourou qui tenait la tête de son chien sous l'eau





Contribution le : Aujourd'hui 08:44:28