Saut périlleux d'un petit garçon + Skate barrière du chantier

Saut périlleux d'un petit garçon

Le saut périlleux d'un petit bonhomme hors du bol









Skate barrière du chantier





Aujourd'hui 16:15:50

Re: Saut périlleux d'un petit garçon + Skate barrière du chantier

Je poste trop Inscrit: 27/09/2014 10:47 Post(s): 15715 Karma: 5154 1. Je trouve cela très con. Casque ou pas casque, à cet âge, la colonne vertébrale a toute les chances de faire crac s'il se loupe .....

Aujourd'hui 16:27:46