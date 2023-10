Options du sujet Imprimer le sujet

Bowane Les All Blacks soulèvent une voiture qui bloque le passage de leur bus 1 #1

Bowane

Inscrit: 18/04/2019





Plusieurs joueurs néo-zélandais soulevent une voiture garée sur le côté, qui gênait le passage du bus de l'équipe

Contribution le : Aujourd'hui 08:42:57

Mancuso Re: Les All Blacks soulèvent une voiture qui bloque le passage de leur bus

Inscrit: 29/10/2018

Je m'installe Inscrit: 29/10/2018 14:12 Post(s): 119 Karma: 113 Ca me ferait plaisir à moi aussi de retrouver ma voiture (parfaitement garé) avec les ailes voilés et les clips de pare-chocs arrachés.

C'est quoi l'idée ? Montrer qu'à eux tous ils ont des gros bras ? Fallait déplacer le bus dans ce cas. Ou le chauffeur du bus, qui conduit comme une pine visiblement.

Contribution le : Aujourd'hui 08:48:21