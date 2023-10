Taxi fou autonome sans conducteur + Un kangourou attend le bus

Je suis accro Inscrit: 18/04/2019 13:44 Post(s): 1455 Karma: 1776

Taxi fou autonome sans conducteur

A San Francisco, un taxi sans conducteur est arrivé pour récupérer une bande d'amis. Mais la voiture donne de grands à-coups et change de direction sans crier gare à plusieurs reprises.





Self-Driving Car Makes For Unforgettable Ride || ViralHog





Un kangourou attend le bus

Le kangourou semble tranquillement en train d’attendre à un arrêt de bus (Australie)





Kangaroo Waits For The Kangaroo Bus || ViralHog

Contribution le : Aujourd'hui 08:51:33