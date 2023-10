3 vols impressionnants en paramoteur au dessus de monuments égyptiens

Options du sujet Imprimer le sujet

Au dessus de la pyramide de Khéops.





https://instagram.com/p/CWiyUo7DTdD



Au dessus de temple de Karnak. C'est la vidéo la plus impressionnante selon moi. (malgré l'ajout de musique)





https://instagram.com/p/CVgCXHPIN97



Au dessus du Sphinx (attention, musique plutôt forte)





https://instagram.com/p/CaGeOimDgjW



