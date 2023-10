Options du sujet Imprimer le sujet

Wiliwilliam Enlèvement et négociation d'une paire de lunette par un singe

Inscrit: 07/04/2012 19:19 Post(s): 36424 Karma: 16197







Probablement une vidéo similaire à celle qui Les singes de Bali ont tendance à voler les affaires des touristes car ils ont compris que les propriétaires des objets volés leur donneront de la nourriture en échange.Probablement une vidéo similaire à celle qui avait été postée ici

Aujourd'hui 11:48:21