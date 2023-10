Options du sujet Imprimer le sujet

Bowane Unboxing d'un nouvel évèque 4 #1

Je suis accro





Unboxing kit épiscopal (partie 2)



Curieux? Voici la première partie où il découvre ses accessoires. Le nouvel évêque découvre ses vêtements de fonction lors d'un unboxing

Unboxing kit épiscopal (partie 2)

Contribution le : Aujourd'hui 09:49:34

alfosynchro Re: Unboxing d'un nouvel évèque 0 #2

Y en a qui ont la foi...

Contribution le : Aujourd'hui 10:19:41

Turbigo Re: Unboxing d'un nouvel évèque 0 #3

Violette ? Ne dit-on pas "embrasser la pourpre" ?

En tout cas un unboxing de la sorte c'est inédit !



En tout cas un unboxing de la sorte c'est inédit !



Et comment ça se passe pour les tâches de sauce tomate ?

On renvoie ça au pressing à Rome comme les militaires à la fourre ?

Contribution le : Aujourd'hui 12:25:37

FffJjj Re: Unboxing d'un nouvel évèque 1 #4

Je suis accro Inscrit: 18/03/2016 21:26 Post(s): 1174 Karma: 864

@alfosynchro a écrit:

Y en a qui ont la foi...



Parce qu’il ouvre son colis avec un cutter sans avoir peur d’abîmer son contenu ? Citation :Parce qu’il ouvre son colis avec un cutter sans avoir peur d’abîmer son contenu ?

Contribution le : Aujourd'hui 13:19:19