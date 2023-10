Options du sujet Imprimer le sujet

Wiliwilliam Une éclipse comme vous ne l'avez jamais vue

La loi c'est moi Inscrit: 07/04/2012 19:19 Post(s): 36435 Karma: 16212 J'ai utilisé un télescope modifié pour capturer une vidéo à grande vitesse de l'éclipse, à une longue focale. Voir les montagnes grumeleuses de la lune sur fond de plasma bouillonnant est incroyablement surréaliste.





Contribution le : Aujourd'hui 13:10:03