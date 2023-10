Options du sujet Imprimer le sujet

Wiliwilliam Quand ça ne vient pas tout cuit dans le bec 4 #1

La loi c'est moi Inscrit: 07/04/2012 19:19 Post(s): 36438 Karma: 16221







Ici, vous pouvez voir un jeune Un jeune oiseau n'a pas encore l'habitude de la nourriture qui ne vient pas tout cuit dans le bec.Ici, vous pouvez voir un jeune myna à crête , comme beaucoup d'autres oiseaux, est né dans un état altriciel , ce qui signifie que ce jeune est sous-développé au moment de la naissance et est donc nourri par les parents. Quand ils devient grand, il doit apprendre que la nourriture ne lui saute plus simplement dans le bec.

Contribution le : Aujourd'hui 14:33:02