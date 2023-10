Le projet Primrose de Adobe

Je suis accro Inscrit: 01/07/2015 19:03 Post(s): 1725 Karma: 995

Du coup il faut se balader avec une batterie sous la robe plus l'électronique pour contrôler tout ça ?



Bon, j'ai des doutes sur une adoption massive d'un tel truc inutile. J'espère que j'ai raison sinon bonjour le désastre écologique. Quand on sait que c'est une industrie déjà ultra polluante, il y a des trucs qu'il vaut mieux se garder d'inventer... Mais bon qu'est-ce qu'on ferait pas pour amuser la galerie et essayer de faire croire qu'Adobe est toujours une entreprise innovante !

Aujourd'hui 16:11:28