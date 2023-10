Partager une vidéo FB sur Koreus ? [RESOLU]

Je poste trop Inscrit: 05/06/2011 12:08 Post(s): 12825 Karma: 5919







" Bonjour à tous,



Tout ce que je sais partager sur Koreus, ce sont des vidéos YouTube.

Ça doit sembler évident pour certains d'entre vous, ce qui m'arrange,

mais : 1- comment partage-t-on une vidéo FaceBook sur Koreus ? Résolu

Et aussi : 2 - est-il possible de partager avec quelqu'un une vidéo FB sur WhatsApp ? Résolu

Et enfin : 3 - est-il possible de partager une vidéo Twitter trouvée sur Koreus ? Résolu



J'ai FaceBook, mais je ne sais pas bien m'en servir.



Contribution le : Aujourd'hui 15:19:06