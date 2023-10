Options du sujet Imprimer le sujet

Le_Relou éteindre une bonbonne de gaz en feu avec un drap 2 #1

J'aime glander ici Inscrit: 14/04/2021 01:34 Post(s): 6095 Karma: 4034 Vous navigateur est trop vieux

éteindre une bonbonne de gaz en feu avec un drap

Contribution le : 24/10 17:20:12

Gog077 Re: éteindre une bonbonne de gaz en feu avec un drap 0 #4

Je suis accro Inscrit: 01/07/2015 19:03 Post(s): 1736 Karma: 1010 Sympa, mais encore faut-il un drap mouillé sous le coude et la place pour pouvoir faire la manipulation. Je pense que c'est impressionnant pour ceux qui font le stage mais pas facilement applicable en situation réelle.

Contribution le : 24/10 23:06:05