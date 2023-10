Options du sujet Imprimer le sujet

Le_Relou spot inclusion handicap 3 #1

J'aime glander ici Inscrit: 14/04/2021 01:34 Post(s): 6095 Karma: 4034

Spot SEEPH 2023, campagne de communication (version longue)

fait avec l'aide d'IA

LASAPT

LADAPT est une association loi 1901, reconnue d’utilité publique. Elle accompagne la personne handicapée dans son combat ordinaire, celui de sa vie quotidienne pour que nous puissions « Vivre ensemble, égaux et différents » (projet associatif 2016-2022).





version courte



Spot #SEEPH2023, campagne de communication SEEPH2023 Spot SEEPH 2023, campagne de communication (version longue)fait avec l'aide d'IALASAPT https://www.ladapt.net/ LADAPT est une association loi 1901, reconnue d’utilité publique. Elle accompagne la personne handicapée dans son combat ordinaire, celui de sa vie quotidienne pour que nous puissions « Vivre ensemble, égaux et différents » (projet associatif 2016-2022).version courteSpot #SEEPH2023, campagne de communication SEEPH2023

Contribution le : 24/10 19:06:26

Turbigo Re: spot inclusion handicap 1 #2

Je masterise ! Inscrit: 16/01/2009 09:06 Post(s): 3301 Karma: 2582 Le_Relou Difficile de rajouter un commentaire.

Par contre je vais diffuser ces spots que je ne connaissais pas. Difficile de rajouter un commentaire.Par contre je vais diffuser ces spots que je ne connaissais pas.

Contribution le : 24/10 19:22:47

alfosynchro Re: spot inclusion handicap 0 #3

Je poste trop Inscrit: 05/06/2011 12:08 Post(s): 12849 Karma: 5937 Oui, mais toutes les personnes en situation de handicap ne maîtrisent pas les IA...

Contribution le : 24/10 19:47:04