Décollage et atterrissage très proches de deux avions

Ici, c'est une séparation très serrée entre un avion Ryanair, qui s'apprête à décoller, et un autre de la compagnie Sunwing, en pleine approche finale sur la même piste.





Plane landing approach with plane still on the runway #planespotting

Contribution le : 25/10 07:59:45