Un tonnelier de mer

Voici une femelle Phronima sedentaria - 'Tonnelier de mer'.!Crustacé amphipode , elle parasite les salpes (oui oui, il n'y a pas de lettre en moins), les dévore de l'intérieur, formant ainsi un contenant pour élever ses petits ! Miam miam miam

@Wiliwilliam a écrit:

oui oui, il n'y a pas de m ettre en moins

Mais il y a un m en trop Citation :Mais il y a un m en trop

Oui j'allais dire qu'elle a une bonne tête d'alien !

