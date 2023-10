Une bonne brochette Orange-Cactus || un dollar des sables

Options du sujet Imprimer le sujet

Voici un



Les chameaux peuvent grignoter des plantes épineuses. Leurs lèvres et leur langue sont dures et leur bouche est bordée de papilles fermes. Ceux-ci les aident à manipuler et à avaler leur nourriture, mais aussi à éviter que l'animal ne se blesse à la bouche.-----------------------------------------------------------Voici un dollar des sables . Ils sont recouverts d'une peau d'épines à la texture veloutée avec de très petits poils (cils). Les mouvements coordonnés des épines permettent aux dollars des sables de se déplacer sur le fond marin.

