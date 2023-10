Options du sujet Imprimer le sujet

Bowane Création de mur de pierre artificielle avec du béton 5 #1

Je suis accro Inscrit: 18/04/2019 13:44 Post(s): 1509 Karma: 1840 Une technique pour créer un mur de pierre artificielle avec du béton





ARTIFICIAL STONE PROCESS WITH CONCRETE #construction #piedraartificial #artificialstone #art

Contribution le : 25/10 13:24:09

AshySlashy Re: Création de mur de pierre artificielle avec du béton 2 #2

J'aime glander ici Inscrit: 05/04/2007 11:48 Post(s): 8140 Karma: 1307 Pour les intéressés, voici un petit tuto pour réaliser de fausses pierres et même de faux linteaux en bois :





UNE TECHNIQUE DE DECORATION EXCEPTIONELLE - mortier sculpté

Contribution le : 25/10 13:59:07