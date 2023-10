[FAIL] Le fuyard perd le contrôle en pleine course

J'aime glander ici Inscrit: 17/02/2008 20:35 Post(s): 6843 Karma: 3014



@Ustost a écrit:

Je ne vois pas trop l'intérêt de percuter la voiture à la fin. Elle ne peut plus rouler.



@CrazyCow



Carrément. Il voulait une voiture neuve ?



Je pense qu'il roulait trop vite et a juste freiné trop tard (avec une petite nonchalance c'est sûr) ^^



Et c'est pas un supercar hein on dirait la basique, soit 40K$ CAD dans mon coin. Citation :Je pense qu'il roulait trop vite et a juste freiné trop tard (avec une petite nonchalance c'est sûr) ^^Et c'est pas un supercar hein on dirait la basique, soit 40K$ CAD dans mon coin.

Contribution le : Hier 17:00:58