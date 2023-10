Options du sujet Imprimer le sujet

Wiliwilliam Le restaurant ferroviaire de Výtopna 3 #1

La loi c'est moi Inscrit: 07/04/2012 19:19 Post(s): 36476 Karma: 16306 Si vous passez à Prague, n'hésitez pas à faire un détour dans ce restaurant.

Des trains miniatures vous servent votre repas et vos boissons.



Vlak koji dostavlja hranu i piće - Vytopna Railway Restaurant, Prague

Contribution le : 25/10 17:21:27

Fabiolo Re: Le restaurant ferroviaire de Výtopna 0 #2

Je suis accro Inscrit: 19/12/2012 12:11 Post(s): 1900 Karma: 1100 ça doit être marrant à gérer avec tous les gamins ou les lourds qui doivent s'amuser à faire dérailler les trains.

Contribution le : 25/10 22:08:08