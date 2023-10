Options du sujet Imprimer le sujet

Kilroy1 Fabrication d'une pièce d'echec en métal 3 #1

Je poste trop Inscrit: 09/10/2011 11:09 Post(s): 18838 Karma: 23165

Contribution le : 25/10 18:37:25

CrazyCow Re: Fabrication d'une pièce d'echec en métal 0 #3

Kodak Inscrit: 29/07/2008 00:26 Post(s): 18505 Karma: 28572 Une passe lentement ça serait pas plus rapide ? C’est une question d’échauffement de la pièce ?





@Krogoth



Lets Make a Chess Set.

Contribution le : 25/10 19:39:04