Freddy tire sur un tas d'explosifs

Bowane

Freddy tire sur un tas d'explosifs avec son fusil à lunette





Hier 09:03:51

SushiCircus

Mais il est où Regis ?

Peut-être derrière la caméra...

Peut-être derrière la caméra...

Hier 10:47:37

zoondoz

Le problème n'est pas tant l'explosion (qui a l'air relativement modérée) que le fait d'avoir posé les explosifs sur des morceaux de métal. Je serais curieux de voir l'étendue des dégâts sur la voiture et le mur.

Hier 15:15:43